LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | da non credere Pogacar fa da gregario a Del Toro! Seixas paga dazio ritirato Vingegaard

Durante la tappa di oggi, Pogacar ha collaborato come gregario a Del Toro, mentre Seixas si è ritirato. Vingegaard ha pagato dazio ed è uscito dalla corsa. In classifica, Evenepoel ha superato Del Toro e si è posizionato vicino a Pogacar.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.31 Evenepoel passa Del Toro e si mette a ruota di Pogacar. Il messicano non sembra brillantissimo 17.30 Del Toro richiama Pogacar a conferma che la maglia gialla è al servizio del messicano. Azione importante per il podio. 17.29 Terminato il lavoro di Adam Yates! Si alza sui pedali Pogacar, sempre al lavoro per Del Toro 17.29 Seixas, seguito da Lipowitz ed Ayuso, riprende Pidcock e Voisard che non riescono a tenere il terzetto 17.28 Ripreso Simmons! Grande ritmo di Adam Yates 17.28 5 km all’arrivo 17.27 Simmons ha 26? sul quartetto con i tre UAE ed Evenepoel e 50? sul gruppetto di Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 15 Preview: GC Battle Coming

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