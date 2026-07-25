Richard Carapaz ha vinto la 20esima tappa del Tour de France 2026, una frazione di 170,9 chilometri tra Le Bourg-d'Oisans e l'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar, invece, ha concluso al quarto posto e ha mantenuto il vantaggio sul secondo in classifica generale, assicurandosi così la vittoria finale per il quinto anno consecutivo.

Parigi, 25 lug. (Adnkronos) - Richard Carapaz vince la 20esima tappa del Tour de France 2026 ma Tadej Pogacar blinda la vittoria del suo quinto Tour. Lo sloveno della Uae Emirates ha chiuso al quarto posto la tappa di oggi di 170,9 chilometri fra Le Bourg-d'Oisans e l'Alpe d'Huez, conservando un vantaggio ampio sui diretti rivali. A vincere la tappa di oggi è stato l'ecuadoriano Carapaz (EF Education-EasyPost) che trova la sua decima vittoria in un grande giro, la terza alla Grande Boucle, e che si assicura anche la maglia a pois. Buona prova anche di Remco Evenepoel che chiude alle spalle di Carapaz, staccato di 26", che mette in cassaforte il secondo posto nella classifica generale dietro allo sloveno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, Carapaz vince 20a tappa e Pogacar blinda la vittoria finale

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