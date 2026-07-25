Un ciclista ecuadoriano ha vinto la tappa dell’Alpe d’Huez nel Tour de France, staccando gli avversari durante l’ultima salita. La corsa ha visto l’atleta indossare la maglia a pois attaccare a 93 chilometri dal traguardo, conquistando i principali punti di montagna e tagliando il traguardo per primo su questa salita di 5500 metri di dislivello. Al secondo posto si è classificato un altro corridore, mentre i due atleti che occupavano le posizioni di testa hanno concluso oltre i 30 secondi di distanza.

ALPE D’HUEZ – Un giorno indimenticabile per l’Ecuador, per Richard Carapaz, per il Tour de France. La maglia a pois attacca a 93 km dall’arrivo, passa prima su tutti i gran premi della montagna e vince la tappa dell’Alpe d’Huez, il tappone da 5500 metri di dislivello con Croix de Fer, Galibier, Col de Sarenne. Un giorno da Chiappucci per Carapaz, che al Diablo somiglia anche fisicamente, oltre che come corridore, e dalle parti del cuore ha una montagna. Tutto bellissimo, epico, durissimo nell’ultima tappa alpina del Tour. Una lunga fuga, ridotta a quattro uomini sul Sarenne: Carapaz, Kuss, Hindley e Ayuso. Drammi a non finire: quello di Sepp Kuss, forse lanciato verso il successo e caduto due volte nella discesa del Col de Sarenne. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tour, epica vittoria di Carapaz sull’Alpe d’Huez, Evenepoel 2° stacca Pogacar e Del Toro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jonas Vingegaard is OUT of the Tour de France | Stage 15 Breakdown

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel stacca Del Toro e Pogacar sull’Alpe d’Huez, ma la vittoria va a Carapaz!Oggi sull’Alpe d’Huez, un corridore ha staccato Del Toro e Pogacar durante la tappa.

Carapaz doma l'Alpe d'Huez, Pogacar blinda la vittoria al Tour e si prepara per la passerella a ParigiIl Tour de France si è concluso con una tappa di montagna di 170,9 km, partendo da Bourg d'Oisans e arrivando all'Alpe d'Huez, con circa 6.

Temi più discussi: Tour de France 2026, vittoria epica di Tadej Poga?ar sull'Alpe d'Huez! Lo sloveno attacca dopo 1 km e polverizza il record di Pantani; Pogacar polverizza il record di Pantani sull'Alpe d'Huez ????; Evenepoel firma il capolavoro, Pogacar allunga sul Tour. Del Toro e Seixas brillano, Vingegaard ritiro choc; Tour de France 2026, Richard Carapaz: Questa vittoria mi è costata tantissimo. È stata una corsa un po’ strana per la Soudal.

L'ho previsto prima del tour! - per favore fai le tue previsioni più pazze reddit

Tour de France 2026, Pogacar: Vittoria speciale. Domani penseremo a Del ToroLo sloveno si prende, con annesso record, la prima delle due tappe in cima all'Alpe d'Huez nonostante i guai della sua UAE Team Emirates-XRG: il prossimo obiettivo sarà la maglia bianca per il messica ... msn.com

Sui social si riaccende la discussione su Lele #Adani, che ai gol dell'Argentina contro l'Inghilterra esplode in telecronaca sulla Rai Al gol del pareggio: Non è mai finita con l'Argentina! Non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo x.com

Tour De France, Isaac Del Toro: Ho scelto di cadere per non colpire Pogacar. Il sacrificio che ha cambiato la tappaLa caduta di Bonneville coinvolge Vingegaard e Del Toro, che chiude terzo nonostante i dolori. Il rapporto con Poga?ar emerge in un finale ricco di significati ... sport.virgilio.it