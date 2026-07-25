Carapaz doma l' Alpe d' Huez Pogacar blinda la vittoria al Tour e si prepara per la passerella a Parigi

Notizia in breve

Il Tour de France si è concluso con una tappa di montagna di 170,9 km, partendo da Bourg d'Oisans e arrivando all'Alpe d'Huez, con circa 6.000 metri di dislivello totale. La frazione ha visto il vincitore di tappa, che ha dominato la salita, e il leader della classifica generale, che ha consolidato la maglia gialla. La corsa si avvia verso la conclusione con la passerella finale a Parigi, dove il vincitore generale si preparerà per la celebrazione.