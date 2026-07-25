Carapaz doma l' Alpe d' Huez Pogacar blinda la vittoria al Tour e si prepara per la passerella a Parigi
Il Tour de France si è concluso con una tappa di montagna di 170,9 km, partendo da Bourg d'Oisans e arrivando all'Alpe d'Huez, con circa 6.000 metri di dislivello totale. La frazione ha visto il vincitore di tappa, che ha dominato la salita, e il leader della classifica generale, che ha consolidato la maglia gialla. La corsa si avvia verso la conclusione con la passerella finale a Parigi, dove il vincitore generale si preparerà per la celebrazione.
Il Tour de France si chiude con una tappa da sogno per gli scalatori, che sfiora i seimila metri di dislivello nei 170.9km da Bourg d'Oisans alla seconda (breve) ascesa verso l'Alpe d'Huez. Questa volta non trionfa Tadej Pogacar, che assiste Del Toro nella sua caccia al podio, ma ecco il successo per Carapaz: l'ecuadoriano blinda la maglia a pois e vince con 26" su Evenepoel e 1'05" sulla maglia gialla. Pogacar blinda così la vittoria, con 6'26" su Remco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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