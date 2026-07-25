Tour de France la tappa 20 di oggi | è il giorno del Galibier Altimetria percorso e orari tv
La tappa 20 del Tour de France si svolge oggi, con il passaggio sul colle del Galibier. La frazione presenta un percorso di montagna con un dislivello significativo e si snoda attraverso strade di alta quota. La corsa è prevista in orari diurne, con la copertura televisiva che inizia nel primo pomeriggio. La tappa conclude con un arrivo in salita, prima della tappa finale prevista per il giorno successivo.
Alpe d’Huez, 24 luglio 2026 – L’appuntamento clou del Tour de France arriva sabato 25 luglio con il tappone alpino, ma di fatto la corsa è già decisa. La comanda con autorevolezza Tadej Pogacar, che non ha mai aperto la porta agli avversari e ha imposto distacchi siderali, da cannibale vero e prendendosi pure la diciannovesima tappa sull’ Alpe d’Huez battendo il record di scalata di Marco Pantani che durava dal 1995. Un attacco poderoso a riprendere gli ultimi fuggitivi rimasti e rifilando minuti agli altri big della generale, ormai inchinati allo strapotere dello sloveno. Un Tour mai in discussione, così come quasi tutte le corse a cui prende parte Tadej, ormai imbattibile sia nei grandi giri che nelle classiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tour de France 2026 Stage 10 Highlights
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