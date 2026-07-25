Tour de France la tappa 20 di oggi | è il giorno del Galibier Altimetria percorso e orari tv

Alpe d’Huez, 24 luglio 2026 – L’appuntamento clou del Tour de France arriva sabato 25 luglio con il tappone alpino, ma di fatto la corsa è già decisa. La comanda con autorevolezza Tadej Pogacar, che non ha mai aperto la porta agli avversari e ha imposto distacchi siderali, da cannibale vero e prendendosi pure la diciannovesima tappa sull’ Alpe d’Huez battendo il record di scalata di Marco Pantani che durava dal 1995. Un attacco poderoso a riprendere gli ultimi fuggitivi rimasti e rifilando minuti agli altri big della generale, ormai inchinati allo strapotere dello sloveno. Un Tour mai in discussione, così come quasi tutte le corse a cui prende parte Tadej, ormai imbattibile sia nei grandi giri che nelle classiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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