Oggi si corre la tredicesima tappa del Tour de France, con partenza da Chalon su Saone. Il percorso prevede una prima parte pianeggiante, seguita da alcune salite nel finale, tra cui il Ballon d’Alsace. La tappa si svolge in un contesto di transizione tra le fasi dedicate ai velocisti e quelle più impegnative in salita. Sono attesi possibili tentativi di fuga, con orari di trasmissione ancora da confermare.

Chalon su Saone, 17 luglio 2026 – Si torna a salire al Tour de France dopo una fase centrale di corsa dedicata ai velocisti. Nella tredicesima tappa il Ballon d’Alsace dovrebbe accendere lo spettacolo di una frazione divisa a metà: pianura nella prima parte, qualche salita nella seconda. Intanto, Tim Merlier ha vinto in volata a Chalon sur Saone, con una caduta nel finale, dimostrandosi il miglior sprinter del gruppo. Il belga ha battuto il sempre piazzato Olav Kooj e il connazionale Jasper Philipsen, in una top five completata da Biniam Girmay e Milan Fretin. Caduto Fernando Gaviria, che ha subito la frattura della clavicola e non partirà nella frazione di venerdì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi la tappa 13 del Tour de France: altimetria percorso, favoriti e orari tv. Chance di fuga

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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