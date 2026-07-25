Sul passo dell'Alpe d’Huez, il corridore ha centrato una vittoria importante, tagliando il traguardo con un distacco significativo sugli avversari. Nel frattempo, uno dei principali favoriti ha consolidato la leadership in classifica generale, mettendo in sicurezza la maglia gialla. La corsa prosegue con le ultime tappe prima della passerella finale, con la classifica generale ormai definita e pochi chilometri ancora da percorrere.

Il fenomeno Tadej Pogacar mette l’ultimo tassello per la conquista del suo quinto Tour de France in carriera e ora attende soltanto la passerella finale. Il corridore della UAE Emirates, dopo l’impressionante rimonta di venerdì, questa volta decide di non forzare la mano e si accontenta di un quarto posto sul traguardo della ventesima tappa, 170,9 chilometri fra Le Bourg-d’Oisans e l’Alpe d’Huez. "Ho fatto un Tour davvero ottimo, così come tutta la squadra. Alcuni dei nostri avversari, però, sono stati sfortunati. Ce l’abbiamo fatta con la squadra, e ora ci aspetta solo un’ultima tappa - dichiara Pogacar - Senza Van Aert, ho un rivale in meno da battere sugli Champs-Élysées. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tour de France, grande impresa di Carapaz sull'Alpe d’Huez. Pogacar blinda la sua quinta vittoria in giallo

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