La progressione di Pogacar all'Alpe d'Huez nella tappa di ieri non sembra aver scalfito Pogacar, che si è presentato al meglio anche per la 20ª tappa del Tour de France 2026, l'ultima occasione per provare a ribaltare una classifica che lo vede ancora dominare. Il percorso si è sviluppato su 170,9 chilometri, da Le Bourg-d'Oisans fino al bis dell'Alpe d'Huez. I corridori hanno affrontato il Glandon, il Col de la Croix de Fer, il Télégraphe, il Galibier – che, con i suoi 2.642 metri, rappresenta il punto più alto della corsa – il Col de Sarenne e, infine, l'ascesa verso l'Alpe d'Huez da un versante alternativo, decisamente meno conosciuto rispetto ai celebri 21 tornanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar sempre al comando dopo la 20ª tappa

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TOUR DE FRANCE 2026 - Pogacar, Seixas... Les meilleurs moments de la présentation des équipes !

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