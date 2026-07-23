tour de france carapaz vince la 18 a tappa e pogacar sempre in maglia gialla

Notizia in breve

Il ciclista ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto in solitaria la 18ª tappa del Tour de France, lunga 185 km tra Voiron e Orcières Merlette. La sua vittoria è arrivata con 45 secondi di vantaggio rispetto a Mauro Schmid e Matteo Jorgenson. Tappa che si è conclusa con Carapaz che ha mantenuto il vantaggio sugli inseguitori. Tappa che non ha modificato la maglia gialla, ancora indossata dal ciclista sloveno.