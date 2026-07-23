Tour de France Carapaz vince la 18 a tappa e Pogacar sempre in maglia gialla
Il ciclista ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto in solitaria la 18ª tappa del Tour de France, lunga 185 km tra Voiron e Orcières Merlette. La sua vittoria è arrivata con 45 secondi di vantaggio rispetto a Mauro Schmid e Matteo Jorgenson. Tappa che si è conclusa con Carapaz che ha mantenuto il vantaggio sugli inseguitori. Tappa che non ha modificato la maglia gialla, ancora indossata dal ciclista sloveno.
Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - Richard Carapaz vince in solitaria la 18a tappa del Tour de France, la Voiron-Orcières Merlette di 185 km. L'ecuadoriano del team EF Education–EasyPost si impone con 45" di vantaggio sullo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e sullo statunitense Matteo Jorgenson (Visma Lease a bike). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), arrivato nel gruppo a più di 4' dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della corsa con 4'32" sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 6'51" sul compagno di squadra il messicano Isaac Del Toro. Domani 19a e penultima frazione della Grande Boucle, con partenza da Gap e arrivo in salita all'Alpe d'Huez dopo 128 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tour de Francia 2026 Etapa 14 | Pogaar conquista Le Markstein | Balance de los colombianos
Notizie e thread social correlati
Tour de France, Evenepoel vince la 15/a tappa: Pogacar sempre maglia giallaRemco Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison, lunga 183 km.
Leggi anche: Tour de France, Philipsen vince la 17/a tappa a Pogacar sempre in maglia gialla
Temi più discussi: Tour de France, la memoria di Tadej Pogacar; Tour de France 2026, Richard Carapaz promette ancora battaglia: Le mie gambe girano sempre meglio; Pogacar con 4'32'' su Evenepoel, Piganzoli 13°: la classifica; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar senza pietà, stacca tutti anche sul Col du Haag. Seixas incanta, Evenepoel incassa.
Rischiato il patatrac al Tour de France tra Carapaz e un romanista x.com
[Thread di Gara] 2026 Tour de France – Fase 18 (2.UWT) reddit
Tour de France 2026, il Ballon d'Alsace inaugura la battaglia tra gli scalatori: Pidcock e Carapaz sognano il colpo Dopo due giornate consecutive dedicate ai velocisti, il Tour de France 2026 cambia finalmente volto. La tredicesima tappa, da Dole a Belfort, lun facebook
Tour de France, la tappa di oggi 23 luglio: arrivano le Alpi, i favoritiIl Tour de France è arrivato alla 18esima tappa: il percorso, l'arrivo sulle tappe e i favoriti per il percorso di oggi Il Tour de France 2026 entra finalmente ... sportface.it
LIVE Tour de France, la 18ª tappa: a 33 km dall'arrivo, in sei in testa. Maglia gialla a 8'Lunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, preludio del doppio traguardo sull'Alpe d'Huez di domani e sabato ... gazzetta.it