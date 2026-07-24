Durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo sulla Alpe d’Huez, il colombiano Carapaz ha conquistato la maglia a pois, scavalcando Pogacar in classifica. Pedersen ha mantenuto la leadership nella classifica a punti, indossando ancora la maglia verde. La tappa si è conclusa con un arrivo impegnativo, caratterizzato dagli ultimi 13,7 chilometri con pendenza media dell’8%.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la diciannovesima tappa, che proponeva l’arrivo sulla durissima e sempre iconica Alpe d’Huez (ultimi 13,7 chilometri all’8% di pendenza media). Lo sloveno Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano dodici chilometri al traguardo e ha lasciato sul posto l’intera concorrenza, rafforzando la maglia gialla di leader della classifica generale. Il Campione del Mondo ha corso da padrone indiscusso in salita e ha dettato legge su tutte le montagne, ma l’ecuadoriano Richard Carapaz lo ha superato di un punto nella classifica degli scalatori. Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), ma dovrà difendersi dall’assalto del belga Jasper Philipsen, che arriverà in occasione della frazione finale di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Carapaz soffia a Pogacar la maglia a pois, Pedersen difende la verde

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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