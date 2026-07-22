Tour de France 2026 tutte le classifiche | Pedersen e Philipsen in lotta per la maglia verde Pogacar in versione pois
Durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, una fuga da lontano ha attraversato tutta la gara fino al traguardo. Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, con un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi sul secondo classificato. Pedersen e Philipsen sono in corsa per la maglia verde, mentre Pogacar si è distinto nella classifica degli scalatori. La corsa si avvicina alle due tappe sull’Alpe d’Huez.
Il Tour de France 2026 è proseguito con la diciassettesima tappa, caratterizzata da una massiccia fuga da lontano giunta fino al traguardo. Lo sloveno Tadej Pogacar ha saldamente difeso la maglia gialla di leader della classifica generale con un vantaggio di 4’32” sul belga Remco Evenepoel, quando ci si avvicina alle due giornata sull’Alpe d’Huez. Il Campione del Mondo sta dominando anche in montagna e si trova al comando della graduatoria per gli scalatori, il cui primo classificato è in possesso della maglia a pois. Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre il messicano Isaac Del Toro resta il miglior giovane e veste la maglia bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it
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