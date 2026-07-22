Tour de France 2026 tutte le classifiche | Pedersen e Philipsen in lotta per la maglia verde Pogacar in versione pois

Notizia in breve

Durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, una fuga da lontano ha attraversato tutta la gara fino al traguardo. Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, con un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi sul secondo classificato. Pedersen e Philipsen sono in corsa per la maglia verde, mentre Pogacar si è distinto nella classifica degli scalatori. La corsa si avvicina alle due tappe sull’Alpe d’Huez.