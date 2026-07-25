La tappa tra Le Bourg D’Oisans e Alpe d’Huez, considerata la più impegnativa del Tour de France 2026, si svolge oggi. La frazione include il passaggio sul celebre Col du Galibier, uno dei traguardi più iconici del percorso. La tappa è anche la ventesima dell’edizione e precede l’arrivo finale a Parigi. Sono previsti orari di partenza e arrivo, con la trasmissione in diretta tv. I favoriti sono i ciclisti più attivi nelle salite di montagna.

La tappa più attesa, quella sicuramente più dura di questa intera edizione del Tour de France 2026. Anche quella decisiva, visto che è la ventesima e precede la passerella di Parigi. In scena oggi la Le Bourg D’Oisans-Alpe d’Huez: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Sarà una giornata da battaglia campale: i ciclisti dovranno cimentarsi con l’impressionante dislivello di 5450 metri. La corsa parte subito forte con la scalata del Col de la Croix de Fer, hors categorie di 24 chilometri al 5,2%. Al chilometro 66,5 è in programma il traguardo volante di Saint-Julien-Mont-Denis. La strada riprende a salire con il Col du Télégraphe, prima categoria di 11,9 chilometri al 7,1% e il leggendario Col du Galibier, hors categorie di 17,7 chilometri al 6,9%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Le Bourg D’Oisans-Alpe d’Huez: orari, tv, favoriti. C’è il leggendario Galibier!

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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