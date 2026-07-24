Tour de France 2026 tappa di oggi Gap-Alpe d’Huez | orari tv favoriti Si decide tutto sulla salita iconica
Oggi si svolge la tappa più attesa del Tour de France 2026, da Gap all’Alpe d’Huez. La frazione, lunga 127,9 km, si conclude con la salita iconica. La corsa ha inizio nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. La tappa è breve ma intensa, con i ciclisti pronti a sfidarsi sulla celebre salita. I favoriti sono già in posizione, in attesa di affrontare l’ultima e decisiva parte del percorso.
Il giorno della tappa regina al Tour de France 2026. Una diciannovesima frazione breve, ma certamente esplosiva: 127,9 km da Gap fino all’arrivo in salita della mitica Alpe d’Huez. Qui si fa la storia. La maglia gialla Tadej Pogacar cova una nuova impresa, mentre la lotta al podio potrebbe assumere contorni definitivi, già prima dell’ultima resa dei conti di domani. PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE. Si parte subito in ascesa con il GPM di seconda categoria del Col Bayard: 4,7 km al 7,2% di pendenza media. I ritmi saranno altissimi: la fuga, se vorrà prendere piede, dovrà avvenire di forza. Dopo appena 18,5 km ecco il Col du Noyer, GPM di prima categoria ed impegnativo: 7,2 km all’8,5% medio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel
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