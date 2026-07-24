Tour de France 2026 tappa di oggi Gap-Alpe d’Huez | orari tv favoriti Si decide tutto sulla salita iconica

Notizia in breve

Oggi si svolge la tappa più attesa del Tour de France 2026, da Gap all’Alpe d’Huez. La frazione, lunga 127,9 km, si conclude con la salita iconica. La corsa ha inizio nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. La tappa è breve ma intensa, con i ciclisti pronti a sfidarsi sulla celebre salita. I favoriti sono già in posizione, in attesa di affrontare l’ultima e decisiva parte del percorso.