Tour de France 2026 tappa di oggi Gap-Alpe d’Huez | orari tv favoriti Pogacar per l’assolo sulla salita iconica

Notizia in breve

La diciannovesima tappa del Tour de France 2026 si corre oggi, con partenza da Gap e arrivo sull’Alpe d’Huez. La frazione, lunga 127,9 km, è considerata la tappa regina e prevede una salita iconica. Tra i favoriti per la vittoria c’è un corridore che potrebbe tentare un assolo sulla salita, noto per le sue capacità di attacco. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e si svolge in un percorso breve ma molto impegnativo.