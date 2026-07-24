Tour de France 2026 tappa di oggi Gap-Alpe d’Huez | orari tv favoriti Pogacar per l’assolo sulla salita iconica

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La diciannovesima tappa del Tour de France 2026 si corre oggi, con partenza da Gap e arrivo sull’Alpe d’Huez. La frazione, lunga 127,9 km, è considerata la tappa regina e prevede una salita iconica. Tra i favoriti per la vittoria c’è un corridore che potrebbe tentare un assolo sulla salita, noto per le sue capacità di attacco. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e si svolge in un percorso breve ma molto impegnativo.

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Il giorno della tappa regina al Tour de France 2026. Una diciannovesima frazione breve, ma certamente esplosiva: 127,9 km da Gap fino all’arrivo in salita della mitica Alpe d’Huez. Qui si fa la storia. La maglia gialla Tadej Pogacar cova una nuova impresa, mentre la lotta al podio potrebbe assumere contorni definitivi, già prima dell’ultima resa dei conti di domani. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE 2026 DALLE 14.00 PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2026. Si parte subito in ascesa con il GPM di seconda categoria del Col Bayard: 4,7 km al 7,2% di pendenza media. I ritmi saranno altissimi: la fuga, se vorrà prendere piede, dovrà avvenire di forza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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