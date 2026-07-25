Oggi si corre la tappa più impegnativa del Tour de France 2026, da Le Bourg D’Oisans a Alpe d’Huez. La cronaca segnala che questa frazione è considerata la più dura dell’edizione, con un percorso che si avvicina al leggendario Galibier. La tappa è anche quella che potrebbe decidere la classifica generale, poiché è l’ultima prima della passerella finale a Parigi. Orari e trasmissione sono stati confermati, con i favoriti attesi in salita.

La tappa più attesa, quella sicuramente più dura di questa intera edizione del Tour de France 2026. Anche quella decisiva, visto che è la ventesima e precede la passerella di Parigi. In scena oggi la Le Bourg D’Oisans-Alpe d’Huez: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 11.20 PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2026. Sarà una giornata da battaglia campale: i ciclisti dovranno cimentarsi con l’impressionante dislivello di 5450 metri. La corsa parte subito forte con la scalata del Col de la Croix de Fer, hors catégorie di 24 chilometri al 5,2%. Al chilometro 66,5 è in programma il traguardo volante di Saint-Julien-Mont-Denis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Le Bourg D’Oisans-Alpe d’Huez: orari, tv, favoriti. Attesa per il leggendario Galibier!

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