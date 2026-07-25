Oggi si disputa la ventesima tappa del Tour de France 2026, con un percorso che include l’ultima grande salita alpina al Galibier. La tappa è seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulla corsa e sui movimenti dei ciclisti. La cronaca si concentra sugli sviluppi della gara, senza commenti o analisi approfondite. La tappa prevede un tracciato impegnativo con salite e discese, e si conclude con la fase finale in pianura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della ventesima tappa del Tour de France 2026. Altra frazione alpina durissima alla Grande Boucle, che ormai è vicina al suo atto conclusivo. La penultima frazione del Tour de France 2026, con partenza da Le Bourg d’Oisans e arrivo ancora sull’Alpe d’Huez, promette spettacolo! Nonostante la leadership apparentemente inscalfibile di Pogacar, l e durissime salite alpine di oggi possono regalare una giornata piena di colpi di scena, sia per le posizioni di rincalzo della classifica generale sia per la vittoria di tappa. La frazione di oggi è forse la più dura di tutto il Tour; i 5624 metri di dislivello, uniti alle fatiche delle 19 tappe precedenti, possono mietere vittime importanti anche fra i big. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima battaglia alpina con il Galibier!

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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