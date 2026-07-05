LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dalle 13.55 il via sarà battaglia sul Montjuic?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13:28 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda frazione del Tour de France 2026. Dalle 13.55 il via ufficiale della tappa. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2026, per il secondo giorno consecutivo si arriverà nella capitale della Catalogna. Il percorso misura 168.5 km, con partenza da Tarragone e arrivo a Barcellona. La corsa rimarrà tranquilla per i primi 88 km, in questa parte ci sarà solo lo sprint intermedio di Viladecans che potrebbe ingolosire i velocisti, poi inizierà la prima salita di giornata: Côte de Begues (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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