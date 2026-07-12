LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale scoppiettante con la battaglia tra fuggitivi e gruppo

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 si è verificato un finale intenso, con una battaglia tra i ciclisti in fuga e il gruppo principale. Un ciclista britannico è riuscito a rientrare nel gruppo di testa, anche se resta da capire se ha risolto i problemi tecnici al cambio. La corsa si è conclusa con un finale combattuto, caratterizzato da questa rimonta e dall’azione dei fuggitivi e del gruppo.