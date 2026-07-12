LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale scoppiettante con la battaglia tra fuggitivi e gruppo
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 si è verificato un finale intenso, con una battaglia tra i ciclisti in fuga e il gruppo principale. Un ciclista britannico è riuscito a rientrare nel gruppo di testa, anche se resta da capire se ha risolto i problemi tecnici al cambio. La corsa si è conclusa con un finale combattuto, caratterizzato da questa rimonta e dall’azione dei fuggitivi e del gruppo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 17:02 In qualche modo il britannico riesce a rientrare nel drappello di testa, da capire se avrà risolto definitivamente i guai al cambio. 17:01 Che sfortuna per Pidcock, che ha qualche problema con il cambio. 17:01 Diventa un quartetto con il rientro di un coriaceo Baudin. 17:00 Si crea dunque un terzetto al comando dopo la rasoiata del fuoriclasse neerlandese. 16:58 Attacco poderoso di Mathieu Van der Poel, che si porta dietro i soli Johannessen e Pidcock. In difficoltà tutti gli altri. 16:56 Iniziano anche a marcarsi i fuggitivi. Non c’è più accordo, tutto in favore del rientro del gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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