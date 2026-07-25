Tour de France 2026 tappa 20 | bis di Carapaz Pogacar in giallo a Parigi

Notizia in breve

Alpe d'Huez, 25 luglio 2026 - Nella tappa 20 del Tour de France, il colombiano Carapaz ha vinto la frazione, bissando il successo di questa edizione. Tadej Pogacar, che ieri aveva conquistato il record di vittoria, oggi ha indossato la maglia gialla a Parigi. Pogacar lavora per supportare Isaac Del Toro, che punta alla maglia bianca e al podio. La tappa si è conclusa con la vittoria di Carapaz, mentre Pogacar ha mantenuto la leadership generale.