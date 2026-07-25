Tour de France 2026 tappa 20 | bis di Carapaz Pogacar in giallo a Parigi
Alpe d'Huez, 25 luglio 2026 - Nella tappa 20 del Tour de France, il colombiano Carapaz ha vinto la frazione, bissando il successo di questa edizione. Tadej Pogacar, che ieri aveva conquistato il record di vittoria, oggi ha indossato la maglia gialla a Parigi. Pogacar lavora per supportare Isaac Del Toro, che punta alla maglia bianca e al podio. La tappa si è conclusa con la vittoria di Carapaz, mentre Pogacar ha mantenuto la leadership generale.
Alpe d'Huez (Francia), 25 luglio 2026 - La tappa 20 riporta subito il Tour de France 2026 sull' Alpe d'Huez, ma con un disegno ben diverso da quello di ieri, giorno del trionfo da record di Tadej Pogacar che, come da annuncio di ieri, oggi lavora per Isaac Del Toro e per il doppio obiettivo maglia bianca-podio. Missione riuscita grazie a un grande lavoro di sacrificio dello sloveno e alle difficoltà forse inattese di Paul Seixas, che si pianta sull'ultimo GPM dopo aver fatto lavorare la sua squadra. La crisi del francesino fa abbassare le difese al duo della UAE Team Emirates-XRG: ne approfitta Remco Evenepoel, che sull'ultima salita (non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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