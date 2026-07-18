Tadej Pogacar ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2026, staccando gli avversari di quasi cinque minuti. La sua performance ha consolidato la maglia gialla, che indossa ormai da diverse tappe. Tra i primi, si sono classificati anche altri ciclisti italiani, con alcuni tra i primi venti. La classifica generale vede Pogacar in testa, con un margine ampio sugli inseguitori. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita e diversi atleti sono arrivati distanziati.

Tadej Pogacar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026, ribadendo ancora una volta la sua schiacciante superiorità tecnica dominando la tredicesima frazione. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria nel tratto più duro del Col du Haag, la salita finale di una durissima giornata sui Vosgi che ha messo in mostra la caratura sconfinata dell’alfiere della UAE Emirates. Il Campione del Mondo ha conquistato il quarto successo di tappa in questa edizione della Grande Boucle, tagliando il traguardo di Le Markstein con un margine di 38 secondi sul messicano Isaac Del Toro e sul francese Paul Seixas, 44” sul danese Jonas Vingegaard (suo grande rivale alla vigilia e andato in difficoltà nel finale), 48” sul belga Remco Evenepoel, 50” sullo spagnolo Juan Ayuso e sul tedesco Florian Lipowitz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, tredicesima tappa: Pogacar gigante giallo, quasi 5 minuti su tutti! Piganzoli in top-20

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour de France 2026, settima tappa: Pogacar padrone in giallo, Vingegaard a quasi 3 minutiNella settima tappa del Tour de France 2026, lunga 175 km da Hagetmau a Bordeaux, i corridori si sono affrontati senza grandi salite, favorendo i...

Classifica Tour de France 2026, ottava tappa: Pogacar controlla la maglia gialla, Piganzoli in top-20L’ottava tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con il leader della classifica generale che ha mantenuto la maglia gialla.

Temi più discussi: Tour de France 2026, Pogacar domina sul Tourmalet | La nuova classifica generale; Classifica Tour de France 2026, undicesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla, Piganzoli lotta per la top-10; Tour de France 2026, la classifica big: Pidcock recupera 6 posizioni e si porta al 4° posto grazie alla fuga; Classifica Tour de France 2026, settima tappa: Pogacar padrone in giallo, Vingegaard a quasi 3 minuti.

Uomini di classifica, tocca di nuovo a voi! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 x.com

UAE Team Emirates Annuncia il roster per il Tour de France 2026 reddit

Classifica Tour de France 2026, tredicesima tappa: Pogacar gigante giallo, quasi 5 minuti su tutti! Piganzoli in top-20Tadej Pogacar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026, ribadendo ancora una volta la sua schiacciante superiorità tecnica dominando la ... oasport.it

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai 2, 14^ tappa: l’ultima salita! (oggi 18 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 18 luglio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering. ilsussidiario.net