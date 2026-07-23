Durante la diciottesima tappa del Tour de France 2026, l'ecuadoriano ha vinto in modo netto, entrando nella fuga di giornata e arrivando primo a Orcières-Merlette. Schmid e Jorgenson sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. La maglia gialla ha mantenuto un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pogacar è rimasto in giallo, senza perdere la leadership.

L’ecuadoriano conquista per distacco la diciottesima tappa dopo essere entrato nella fuga di giornata. Schmid e Jorgenson completano il podio, mentre la maglia gialla conserva 4’32” su Evenepoel. Richard Carapaz firma una prova di forza e conquista la diciottesima tappa del Tour de France 2026. L’ecuadoriano della EF Education-EasyPost si impone per distacco nella Voiron-Orcières-Merlette, lunga 185,2 chilometri, centrando la nona vittoria della carriera in un grande giro e la seconda alla Grande Boucle. Entrato nella fuga di giornata, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha atteso il momento giusto per staccare i compagni d’avventura e involarsi da solo verso il traguardo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France 2026, impresa di Carapaz a Orcières-Merlette: Pogacar resta in giallo

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR PERD LE JAUNE, Pedersen écrase ses compagnons déchappée au sprint

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