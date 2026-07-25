Durante la seconda tappa sull’Alpe d’Huez del Tour de France 2026, un corridore è caduto, permettendo a un altro di approfittarne e vincere la frazione. Un ciclista di una squadra ha concluso al primo posto, mentre un altro membro della stessa formazione si è posizionato sul podio, ottenendo il doppio piazzamento. Un altro concorrente ha subito una caduta durante la tappa, influenzando la classifica di giornata. La corsa si è conclusa con questa doppia presenza sul podio per la squadra.

È la gran giornata di Richard Carapaz quella che si è conclusa nuovamente sull’Alpe d’Huez, per il secondo giorno di fila (ma su un versante diverso). La ventesima tappa premia il coraggio e la classe dell’ecuadoriano della EF Education – EasyPost che si prende il successo parziale (secondo in questa edizione del Tour de France) e conquista anche la Maglia a Pois. Festa anche in casa UAE Team Emirates – XRG con Tadej Pogacar in Maglia Gialla che supporta Isaac del Toro, anch’egli sul podio in classifica generale. Col de la Croix-de-Fer che ha visto già battaglia nel gruppo in apertura. Si è formata una fuga con uomini di grandissima qualità:... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026: Kuss cade, Carapaz ne approfitta e vince sull’Alpe d’Huez. Festa UAE con il doppio podio

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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