Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, che si è disputata tra Gap e l'Alpe d'Huez. La gara si è conclusa sulla salita di 127 chilometri, con il corridore sloveno che ha ottenuto la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione. La sua performance lo ha consolidato come leader della corsa, mantenendo un vantaggio consistente sui inseguitori. La tappa ha visto anche la presenza di altri corridori che hanno completato il percorso, ma nessuno è riuscito a superare Pogacar.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - E' un Tadej Pogacar sempre più imprendibile nel Tour de France 2026. Il campione sloveno del Team Uae Emirates XRG si è imposto anche nella diciannovesima tappa, la Gap - Alpe d'Huez, di 127.9 km, aggiudicandosi la quinta tappa di questa edizione della Grande Boucle. Pogacar ha auto la meglio sul francese Lenny Martinez, che ha chiuso secondo, e l'ecuadoriano Richard Carapaz, terzo, mentre Remco Evenepoel è rimasto attardato, perdendo 2'30 dallo sloveno. Pogacar ha anche superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani. Domani la ventesima tappa, la Le Bourg-d'Oisans - Alpe d'Huez, di 170.9 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, Pogacar vince anche sull'Alpe d'Huez

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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