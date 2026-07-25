Tour de France 2026 | El Diablito fa il Pogacar

Da tpi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Richard Carapaz ha vinto la ventesima tappa del Tour de France 2026, la più lunga e impegnativa di questa edizione, con 171 chilometri e cinque salite. L’ecuadoriano, in forza alla squadra EF Education Easy Post, ha conquistato il successo dopo una fuga lunga e combattuta. La tappa ha visto diversi tentativi di fuga, ma solo Carapaz è riuscito a mantenere il vantaggio fino all’arrivo. La gara prosegue con la classifica generale ancora aperta a due tappe dal termine.

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L’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post) ha vinto la ventesima tappa del 113° Tour de France, la più dura di questa edizione della Grande Boucle, lungo i 171 chilometri, con ben 5.450 metri di dislivello, da Bourg d’Oisans all’Alpe d’Huez. Alla piazza d’onore, staccato di 26?, si è piazzato il fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) con lo sfortunato statunitense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) che ha guadagnato la terza moneta a 31? dal vincitore. Prende forma definitiva la classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)  che domani sera potrà festeggiare la sua quinta maglia gialla. 🔗 Leggi su Tpi.it

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