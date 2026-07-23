Tour de France 2026 | El Diablito illumina una giornata scialba

L’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, percorrendo 185 chilometri da Voiron a Orcières-Merlette. La corsa si è disputata in una giornata caratterizzata da condizioni climatiche poco favorevoli, con pioggia e vento. Nessun altro corridore è riuscito a superarlo negli ultimi chilometri. La tappa si è conclusa con il trionfo di Carapaz, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di alcuni secondi sugli inseguitori.

L’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post) ha vinto la diciottesima tappa del 113° Tour de France, lungo i 185 chilometri che hanno portato i corridori da Voiron a Orcières-Merlette. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha coperto la distanza nel tempo di 4h26’21” precedendo di 45? lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), che ha così doppiato la piazza d’onore di ieri, e il californiano Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike). Nessuna variazione in classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) che resta saldamente in maglia gialla con un vantaggio di 4’32” sul fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 6’51” sul compagno di squadra, il messicano Isaak del Toro. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Poga?ar stays focused on a smooth start at Tour de France 2026, prioritizing today’s safe arrival as he and UAE Emirates prepare for the days that matter most. Read ahead on his cautious approach and reflections on past battles. x.com

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