Classifica Tour de France 2026 | Pogacar fa il vuoto sull' Alpe d' Huez

Notizia in breve

Pogacar ha dominato l’Alpe d’Huez nella 19ª tappa del Tour de France 2026, recuperando 3 minuti e 50 secondi di svantaggio e lasciando indietro Carapaz e Martinez, che erano arrivati a 1,5 chilometri dal traguardo. La classifica generale resta invariata, anche dopo questa tappa. Il ciclista sloveno ha fatto il vuoto nella salita più impegnativa, consolidando la sua posizione in classifica.