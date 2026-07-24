Classifica Tour de France 2026 | Pogacar fa il vuoto sull' Alpe d' Huez
Pogacar ha dominato l’Alpe d’Huez nella 19ª tappa del Tour de France 2026, recuperando 3 minuti e 50 secondi di svantaggio e lasciando indietro Carapaz e Martinez, che erano arrivati a 1,5 chilometri dal traguardo. La classifica generale resta invariata, anche dopo questa tappa. Il ciclista sloveno ha fatto il vuoto nella salita più impegnativa, consolidando la sua posizione in classifica.
La classifica del Tour de France 2026 resta invariata anche dopo il termine della 19ª tappa. Masterclass di Pogacar, che recupera uno svantaggio di 3'50" durante la grande salita sull'Alpe d'Huez, lasciandosi alle spalle Carapaz e Martinez, che ci avevano provato fino a 1,5 chilometri dall'arrivo. Soprannominata la “montagna degli olandesi” per la straordinaria presenza dei tifosi arrivati per anni dai Paesi Bassi, l’Alpe d’Huez è uno degli appuntamenti più attesi della Boucle. Sulle sue pendenze si radunano circa 300mila appassionati, pronti a colorare ogni centimetro della salita con striscioni e trovate particolari. L’ultimo grande capitolo della storia di questa montagna è stato legato proprio a Tadej Pogacar, che nel 2024 ha completato la doppietta Giro d’Italia-Tour de France. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel
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