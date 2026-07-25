Richard Carapaz, della squadra EF Education-EasyPost, ha vinto la 20esima tappa del Tour de France 2026, lunga 170,9 chilometri da Le Bourg D’Oisans a Alpe d’Huez. Con questa vittoria, ha indossato la Maglia a Pois. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, e il suo nome è stato il primo ad attraversare la linea. Il corridore sloveno ha terminato la prova in posizione secondaria.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) trionfa nella 20esima tappa del Tour de France 2026, 170,9 chilometri da Le Bourg D’Oisans a Alpe d’Huez, e conquista la Maglia a Pois della corsa. Al traguardo il corridore ecuadoriano ha preceduto Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Sepp Kuus (Team Visma-Lease a Bike). Pogacar anche gregario. Dopo aver vinto la diciannovesima tappa all’ Alpe D’Huez battendo anche il record di tempo di Marco Pantani, Tadej Pogacar chiude il suo Tour de France da re anche facendo il gregario al compagno di squadra del Toro, consentendo così al compagno di squadra di chiudere al terzo posto in classifica generale alle spalle di Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026: Carapaz vince la 20esima tappa, sua la maglia a Pois. Pogacar chiude da re

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

Notizie e thread social correlati

Tour de France, Carapaz vince la 18/a tappa e Pogacar sempre in maglia giallaIl ciclista ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto in solitaria la 18ª tappa del Tour de France, lunga 185 km tra Voiron e Orcières Merlette.

Tour de France 2026, tutte le classifiche: Carapaz soffia a Pogacar la maglia a pois, Pedersen difende la verdeDurante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo sulla Alpe d’Huez, il colombiano Carapaz ha conquistato la maglia a pois,...

Temi più discussi: Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere; Tour de France 2026, Pogacar vince la 19^ tappa e resta in maglia gialla; Tour de France 2026 - 19a tappa: Gap - Alpe d'Huez - Video; Tour de France, oggi tappa 20: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Rai Sport Sabato 25 Luglio 2026: diretta Ciclismo Tour de France 2026, Scherma, Tuffi, Atletica, Canoa x.com

ANALISI - 5 ciclisti sotto il radar che possono sorprendere nella battaglia per la classifica generale del Tour de France 2026 reddit

Tour de France 2026, 20^ tappa da Le Bourg d'Oisans ad Alpe d'Huez: il percorsoLa 20esima frazione è la tappa regina del Tour, con salite impervie. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della ... tg24.sky.it

Tour de France, vince la tappa dell'Alpe d'Huez, Pogacar in maglia giallaDopo l'ennesima impresa di Pogacar ieri sull'Alpe d'Huez, il Tour de France affronta oggi la penultima tappa, la 20^. Quasi 5500 metri di dislivello e salite mitiche come il Galibier e di nuovo ascesa ... sport.sky.it