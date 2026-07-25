Tottenham Vicario non convocato per la tournée estiva

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Guglielmo Vicario non è stato convocato dal Tottenham per la tournée estiva a causa di un infortunio. La squadra partirà senza il portiere, che è tra gli obiettivi di mercato di una squadra italiana. La decisione è stata comunicata dall’allenatore, che ha escluso Vicario dalla lista dei convocati. La tournée si svolgerà con altri portieri disponibili, ma senza il giocatore infortunato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Guglielmo Vicario, tra gli obiettivi di mercato della Juventus, non è stato convocato da De Zerbi per la tournée estiva del Tottenham a causa di un infortunio. Queste le parole dell'allenatore: "Vicario è alle prese con un problema fisico: nulla di serio, ma è meglio che rimanga una settimana a Londra". Il portiere ha rimediato un colpo in allenamento, ma non è escluso che possa raggiungere i compagni nel corso della tournée che si svilupperà tra Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

tottenham vicario non convocato per la tourn233e estiva
© Sportmediaset.mediaset.it - Tottenham, Vicario non convocato per la tournée estiva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

This stunning Vicario stop has been nominated for Premier League Save of the Month

Video This stunning Vicario stop has been nominated for Premier League Save of the Month

Notizie e thread social correlati

De Zerbi, assist a Spalletti: Vicario fuori dalla tournée del Tottenham. Occasione per la SignoraDa Londra arriva la notizia che Vicario, portiere della nazionale, non parteciperà alla tournée del Tottenham.

Leggi anche: Juventus, ecco tutti gli impegni della tournée estiva

Temi più discussi: Vicario è diventato il terzo portiere al Tottenham, De Zerbi lo ha definitivamente bocciato: occasione di mercato per Juventus e Napoli; Vicario verso l’addio, l’ultima decisone Tottenham toglie ogni dubbio; Vicario è ufficialmente fuori rosa al Tottenham: non è stato convocato per il tour estivo! In Italia...; UFFICIALE - Vicario non convocato per la tournée del Tottenham: è sul mercato.

tottenham vicario non convocatoTottenham-Vicario è finita, il portiere non convocato per la preparazione estiva: le ultimeSembra essere giunta al termine l’esperienza di Guglielmo Vicario al Tottenham. Dopo tre stagioni a difendere i pali degli Spurs l’ex portiere dell’Empoli è pronto a partire da una nuova esperienza. N ... gonfialarete.com

tottenham vicario non convocatoVicario sul mercato, il Tottenham non lo convoca per la tournéeGuglielmo Vicario è stato escluso dal tour prestagionale del Tottenham tra Nuova Zelanda e Australia, dove gli Spurs affronteranno tre amichevoli di prestigio contro Auckland FC, Sydney FC e Chelsea. tuttonapoli.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web