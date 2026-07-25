Tottenham Vicario non convocato per la tournée estiva

Guglielmo Vicario non è stato convocato dal Tottenham per la tournée estiva a causa di un infortunio. La squadra partirà senza il portiere, che è tra gli obiettivi di mercato di una squadra italiana. La decisione è stata comunicata dall’allenatore, che ha escluso Vicario dalla lista dei convocati. La tournée si svolgerà con altri portieri disponibili, ma senza il giocatore infortunato.

Guglielmo Vicario, tra gli obiettivi di mercato della Juventus, non è stato convocato da De Zerbi per la tournée estiva del Tottenham a causa di un infortunio. Queste le parole dell'allenatore: "Vicario è alle prese con un problema fisico: nulla di serio, ma è meglio che rimanga una settimana a Londra". Il portiere ha rimediato un colpo in allenamento, ma non è escluso che possa raggiungere i compagni nel corso della tournée che si svilupperà tra Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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This stunning Vicario stop has been nominated for Premier League Save of the Month

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