Juventus ecco tutti gli impegni della tournée estiva
La Juventus ha annunciato il calendario della sua tournée estiva. La prima partita amichevole si giocherà tra due giorni. La società ha comunicato gli impegni ufficiali previsti per le prossime settimane. Nessuna partita è ancora stata disputata, ma il programma è stato reso noto e include diverse amichevoli. La preparazione estiva dei bianconeri sta per iniziare con questa serie di incontri.
Gianni Balzarini ci aggiorna sulle ultime dalla Continassa e sul calendario estivo dei bianconeri. La prima amichevole sarà tra due giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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