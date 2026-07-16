Juventus ecco tutti gli impegni della tournée estiva

Notizia in breve

La Juventus ha annunciato il calendario della sua tournée estiva. La prima partita amichevole si giocherà tra due giorni. La società ha comunicato gli impegni ufficiali previsti per le prossime settimane. Nessuna partita è ancora stata disputata, ma il programma è stato reso noto e include diverse amichevoli. La preparazione estiva dei bianconeri sta per iniziare con questa serie di incontri.