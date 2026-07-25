torna il muro dei dazi per il lavoro forzato tariffe usa a 60 paesi

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno reintrodotto i dazi su 60 paesi, in risposta a pratiche di lavoro forzato. La decisione segue una sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio, che ha stabilito che il potere di imporre dazi spetta al Congresso e non al presidente. Dopo 154 giorni, le tariffe sono state riattivate, colpendo le nazioni coinvolte. La misura riguarda le importazioni di vari prodotti e si basa su preoccupazioni su pratiche di lavoro forzato.