Torna il muro dei dazi per il lavoro forzato tariffe Usa a 60 paesi
Gli Stati Uniti hanno reintrodotto i dazi su 60 paesi, in risposta a pratiche di lavoro forzato. La decisione segue una sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio, che ha stabilito che il potere di imporre dazi spetta al Congresso e non al presidente. Dopo 154 giorni, le tariffe sono state riattivate, colpendo le nazioni coinvolte. La misura riguarda le importazioni di vari prodotti e si basa su preoccupazioni su pratiche di lavoro forzato.
A 154 giorni dalla sentenza con cui, il 20 febbraio, la Corte Suprema ha stabilito che il potere di imporre dazi spetta al Congresso e non al presidente, negli Stati. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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