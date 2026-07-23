Trump aumenta i dazi su 60 paesi perché scattano le nuove tariffe anche contro l’Ue | cosa c’entra l’inchiesta Usa sul lavoro forzato

La Casa Bianca ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi su 60 paesi, inclusa l’Unione Europea, motivati da preoccupazioni riguardanti il lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. Le tariffe entreranno in vigore prossimamente e sono parte di una strategia commerciale volta a contrastare pratiche di sfruttamento nel settore. Questa decisione segue un’inchiesta statunitense che ha rilevato possibili violazioni legate al lavoro forzato in alcune filiere internazionali.

La Casa Bianca ha ufficializzato l’arrivo di nuovi dazi contro 60 partner commerciali, giustificati con le preoccupazioni sul lavoro forzato nelle catene di fornitura. Le aliquote oscillano tra il 10% e il 12,5% e scatteranno da venerdì a mezzanotte, ora di Washington (le 6 di sabato in Italia), andando a toccare oltre il 99% dell’interscambio commerciale statunitense. Restano fuori dal provvedimento i beni già sottoposti a tariffe specifiche di settore. Perché i nuovi dazi entrano in vigore proprio ora. Il tempismo non è casuale. Le nuove tariffe scattano nello stesso istante in cui perdono efficacia i dazi temporanei al 10% voluti da Donald Trump dopo che la Corte Suprema, a inizio febbraio, aveva bocciato l’impianto precedente sulle tariffe. 🔗 Leggi su Open.online

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Dazi, Trump cambia ancora le carte in tavola: la nuova tariffa globale sale dal 10 al 15%

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