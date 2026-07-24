Da oggi sono in vigore i nuovi dazi degli Stati Uniti su 60 Paesi, inclusa l’Unione Europea. Washington ha dichiarato che le tariffe sono state introdotte per contrastare il lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. L’Unione Europea ha risposto con una nota ufficiale, senza specificare eventuali contromisure. I dazi interessano settori diversi e rappresentano un incremento delle tariffe commerciali statunitensi nei confronti di diversi partner internazionali.

Entrano in vigore oggi i nuovi dazi Usa annunciati nei confronti di numerosi partner commerciali, tra i quali anche quelli dell’Ue. Le nuove tariffe imposte da Trump, che investono 60 Paesi e il 99% delle importazioni, sono scattate alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli Usa come soluzione tampone dopo la sentenza con cui la Corte Suprema a febbraio aveva bocciato i dazi varati dal tycoon ad aprile 2025. I nuovi dazi Usa «contro il lavoro forzato». La decisione dell’amministrazione Trump viene motivata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato («Qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona non si è offerta volontariamente», secondo la definizione dell’International Labour Organization, l’agenzia Onu che si occupa di lavoro). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scattano i nuovi dazi Usa contro 60 Paesi. Washington: «Colpiscono il lavoro forzato». La replica dell’Ue

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Temi più discussi: Usa, scattano nuovi dazi sul lavoro forzato contro 80 paesi alla scadenza di tariffe globali del 10%; Da oggi scattano nuovi dazi Usa contro sessanta Paesi; Nuovi dazi Usa tra il 10 e il 12,5% e imposti su 60 Paesi (anche dell'Ue): in vigore da oggi; USA: nuovi dazi commerciali a 60 paesi, tra cui la Svizzera.

Scattano oggi, 24 luglio, i nuovi dazi Usa compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato #ANSA x.com

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