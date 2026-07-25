Torino tensioni alla marcia No Tav | lanciate pietre e bombe carta contro la polizia

Durante una marcia No Tav in Valle di Susa, alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine presenti a protezione del cantiere di San Didero. La polizia ha risposto con l’uso di idranti e lacrimogeni. Non sono stati segnalati feriti. La tensione si è protratta per diverse ore, con gli attivisti che si sono radunati in diversi punti della zona.

In Valle di Susa, provincia di Torino, momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Una situazione perdurata almeno una ventina di minuti, ma i momenti di nervosismo potrebbero non essere terminati., Intanto, pare che un gruppo più numeroso di incappucciati e travisati sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Torino, guerriglia al corteo per Askatasuna: estintori contro la polizia

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