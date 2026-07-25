Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia a Torino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato sorpreso mentre cedeva cocaina tra corso Francia, via Schina e via Piffetti. Dopo aver spacciato, è fuggito in monopattino verso la metropolitana, ma è stato comunque fermato dagli agenti del Commissariato San Donato.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Torino. Un giovane cittadino senegalese di 18 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato San Donato, dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina nella zona tra corso Francia, via Schina e via Piffetti. Le indagini e le segnalazioni dei residenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato preceduto da alcune segnalazioni e esposti presentati dai cittadini, che avevano denunciato una crescente attività di spaccio e la presenza di reati predatori nell’area compresa tra corso Francia, via Schina e via Piffetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Torino, spaccia in monopattino e fugge verso la metropolitana: 18enne bloccato e arrestato dalla Polizia

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