Un cittadino statunitense accusato di aver ucciso la moglie incinta in Texas è stato arrestato a Torino mentre tentava di fuggire dagli Stati Uniti. Durante le verifiche, le forze dell'ordine hanno scoperto che l’uomo viaggiava con documenti falsi. L’arresto è stato eseguito per omicidio aggravato plurimo e tentativo di fuga internazionale. La polizia italiana ha condotto le operazioni di cattura sulla base di informazioni fornite dalle autorità statunitensi.

Eseguito un arresto ai fini estradizionali a Torino, dove è stato catturato un cittadino statunitense accusato di omicidio aggravato plurimo negli Stati Uniti. L’uomo, destinatario di una “red notice” Interpol, è stato fermato dopo aver tentato di entrare in Italia con documenti falsi, mentre era sottoposto a libertà vigilata negli USA per il grave reato commesso nell’ottobre 2024 nella contea di Harris, Texas. Operazione internazionale coordinata tra Italia e Stati Uniti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di una complessa attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo, su impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con il supporto dell’Ufficio di collegamento dell’F.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uccide la moglie incinta in Texas e fugge in Italia, arrestato dalla polizia a Torino: aveva documenti falsi

Notizie correlate

Accusato di aver ucciso la moglie incinta: fugge dalla pena di morte dal Texas a Milano, arrestatoUn ingegnere informatico di 39 anni è accusato in Texas del duplice omicidio, per strangolamento, della moglie incinta e del bimbo in grembo.

Accusato di aver ucciso la moglie incinta: fugge dalla pena di morte in Texas e atterra a Milano, arrestatoUn ingegnere informatico di 39 anni è accusato in Texas del duplice omicidio, per strangolamento, della moglie incinta e del bimbo in grembo.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torino: uccide la moglie incinta, scappa dal Texas e chiede asilo politico in Italia; Cisgiordania, riservista israeliano spara alla testa e uccide uno studente di 14 anni davanti alla sua scuola; Il ricco ristoratore, 52 anni, uccide la moglie INCINTA, i loro due figli piccoli e se stesso in un orribile omicidio-suicidio in una casa da 1,2 milioni di dollari nel sobborgo più elegante di Houston; Blake Lively e Justin Baldoni hanno concluso la loro feroce battaglia legale con un accordo.

Uccide la moglie incinta in Texas e fugge in Italia, arrestato dalla polizia a Torino: aveva documenti falsiCittadino statunitense arrestato a Torino per omicidio aggravato plurimo: tentava la fuga dagli USA con documenti falsi. virgilio.it

Torino, uccise la moglie incinta in Texas: arrestato, verrà estradatoAgenti della squadra mobile e dell’ufficio immigrazione della Questura di Torino e dell’ufficio polizia di frontiera di Malpensa hanno arrestato un cittadino ... lapresse.it

Aria che uccide: Italia maglia nera in Europa per inquinamento da PM2,5 (e due comuni del Sud detengono il record) x.com

Sparatoria in una scuola in Brasile Ragazzino di 13 anni uccide due persone, ferita anche un'11enne - facebook.com facebook