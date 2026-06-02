spaccia metanfetamine in spiaggia pusher arrestato dalla polizia locale

Un pusher è stato arrestato dalla polizia locale mentre spacciava metanfetamine in una zona tra piazzale Roma e la spiaggia libera. Durante l’intervento, gli agenti hanno anche fermato un minorenne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati condotti in commissariato e posti a disposizione delle autorità competenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

Minorenne arrestato per spaccio. Gli agenti della polizia locale lo hanno beccato nella zona tra piazzale Roma e la spiaggia libera antistante. Non è un luogo qualsiasi perché da anni qui si fermano, anche a bivaccare sulla sabbia, diversi ragazzi raggruppati in bande. I controlli della locale vogliono colpire il fenomeno attraverso una presenza costante nell’area. Per questo anche nel fine settimana scorso gli equipaggi della locale hanno presidiato la zona. E durante il pattugliamento gli agenti hanno notato un giovane che alla vista delle divise ha tentato di nascondere il marsupio che aveva con sé. Sottoposto al controllo è emerso che nel marsupio erano presenti tre involucri contenenti metanfetamina, nota come ‘meth’, per un peso complessivo di 13,7 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SPACCIO AI GIARDINI SALVI, TENTA DI DISFARSI DELLA DROGA, ARRESTATO DALLA POLIZIA | 22/05/2026

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