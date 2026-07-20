Nel ritiro a Pinzolo Valrendena, il Torino ha vinto 13-0 contro una squadra locale in una partita amichevole. La sfida ha visto i giocatori eseguire schemi e test di condizione fisica, segnando numerosi gol. Le amichevoli pre-stagionali sono state ufficialmente programmate, rappresentando il primo passo per verificare la preparazione della squadra prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Con l’inizio dei ritiri estivi sono stare rese note le date delle amichevoli pre-stagionali. Per i club queste partite sono fondamentali perchè aiutano a ritrovare forma fisica e testare i primi schemi tattici degli allenatori. Una risposta chiara è arrivata dal Torino che si è reso subito protagonista nel match contro il Pinzolo Valrendena. Torino-Pinzolo Valrendena: i granata si impongono per 13-0. Il Torino il 18 luglio ha affrontato il Pinzolo Valrendena imponendosi per 13-0. In queste circostanze quello che interessa davvero gli allenatori è vedere la risposta atletica dei singoli giocatori. Affrontare squadre dilettantistiche permette ai calciatori di riprendere il ritmo partita e testare le prime intese di gioco senza la pressione del risultato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Amichevoli, primi test sul campo: il Toro ne fa 13 al Pinzolo Valrendena

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