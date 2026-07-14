Torino al lavoro a Pinzolo in visita l' ex tecnico Longo
Il Torino ha svolto la seconda giornata di allenamenti a Pinzolo, dove è stato visitato da un ex allenatore del club. Si tratta di Moreno Longo, che ha giocato e allenato nelle giovanili e in prima squadra. Durante la visita, ha firmato autografi e scattato foto con i tifosi presenti al centro sportivo della Val Rendena.
Nella seconda giornata di lavori a Pinzolo, il Torino ha ricevuto la visita di un ex granata. Nel centro sportivo della Val Rendena si è presentato Moreno Longo, ex calciatore e allenatore delle giovanili e della prima squadra, il quale si è concesso per fotografie e autografi ai tifosi presenti. In campo, intanto, il tecnico Ignazio Abate ha continuato gli allenamenti in vista della prima amichevole fissata per sabato 18 alle 17.30 contro il Pinzolo Valrendena, formazione che milita in prima categoria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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