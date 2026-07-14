Torino al lavoro a Pinzolo in visita l' ex tecnico Longo

Notizia in breve

Il Torino ha svolto la seconda giornata di allenamenti a Pinzolo, dove è stato visitato da un ex allenatore del club. Si tratta di Moreno Longo, che ha giocato e allenato nelle giovanili e in prima squadra. Durante la visita, ha firmato autografi e scattato foto con i tifosi presenti al centro sportivo della Val Rendena.