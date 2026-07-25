Durante una marcia dei No Tav in Val di Susa, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand, sono stati lanciati lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. La manifestazione, chiamata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, ha visto un intervento delle forze di polizia lungo il percorso. Non ci sono altre informazioni su eventuali feriti o arresti.

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Salvini: “No Tav? Inaccettabile, ecco frutti avvelenati della sinistra “. “Inaccettabile. Ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le Forze dell’Ordine e chi indossa una divisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Torino, marcia no Tav verso il cantiere di Salbertrand: lanci di lacrimogeni da parte degli agenti schierati

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