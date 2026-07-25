No Tav assalto al cantiere di Chiomonte In fiamme camionette della polizia pietre e bombe carta contro gli agenti Lancio di lacrimogeni – LE FOTO

Durante l'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, due camionette dei carabinieri sono state incendiate. Sono stati lanciati pietre, bombe carta e lacrimogeni contro gli agenti. Le fiamme hanno coinvolto i mezzi delle forze dell'ordine, mentre gli scontri sono ancora in corso. Non ci sono ancora dettagli su feriti o arresti. La polizia sta intervenendo per contenere la situazione.

Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l’assalto ancora in corso al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa nel Torinese. Non è chiaro se ci siano o meno feriti. Gli antagonisti No tav, tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere con pietre, bottiglie e bombe carta. Le forze dell’ordine hanno respinto gli assalti dentro il cantiere con lacrimogeni e idranti. Durante le proteste dei No Tav, il cantiere di Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti. Foto ANSABRUNO BRIZZI Momenti di tensione anche al cantiere del San Didero, dove sono in corso i lavori per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. 🔗 Leggi su Open.online

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