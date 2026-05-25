Francesco Dolci e gli affetti più cari di Pamela Genini, tra cui la famiglia e le amiche, continuano a lanciarsi reciproche accuse. In ultima battuta l’impresario 41enne di Sant’Omobono Terme (Bergamo), oggi indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito dell’inchiesta per la tomba profanata della ragazza, accusa Unna Smirnova di non aver mai pianto per la figlia. Francesco Dolci attacca nuovamente Unna Smirnova In collegamento con Dentro la notizia durante la puntata di lunedì 25 maggio Francesco Dolci, il 41enne indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, è ritornato all’attacco della madre della 29enne e delle sue amiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: "Mai vista piangere"

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Tomba di Pamela Genini profanata, indagato lex fidanzato Francesco Dolci

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