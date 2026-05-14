Pamela Genini e la tomba profanata le parole della madre a Francesco Dolci | Se sai qualcosa dacci una mano
La madre di Pamela Genini ha rivolto un appello a Francesco Dolci dopo che la tomba della figlia è stata trovata profanata. La donna ha chiesto a Dolci, coinvolto nelle indagini, di fornire eventuali informazioni utili, dicendo: “Se sai qualcosa dacci una mano”. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. La famiglia di Pamela si è detta sconvolta dall’accaduto e spera in risposte chiare.
La madre di Pamela Genini ha lanciato un appello a Francesco Dolci per avere informazioni sulla tomba della figlia profanata. L’uomo, che sostiene di essere l’ex fidanzato della ventinovenne uccisa il 14 ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin a Milano, è indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell’inchiesta relativa al furto della testa dal cimitero di Strozza. L'appello della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci La perquisizione in casa di Francesco Dolci Chi è Francesco Dolci L’appello della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci La trasmissione Chi l’ha visto?, nella puntata di mercoledì 13 maggio, ha affrontato l’argomento della profanazione della tomba di Pamela Genini, dando spazio anche a un appello della madre, Una Smirnova, rivolto a Francesco Dolci. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Temi più discussi: Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato Dolci indagato per profanazione di cadavere - 06/05/2026; Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furto; Pamela Genini, trovata una spada a casa di Francesco Dolci: Mai vista quell'arma, cercano di incastrarmi; Francesco Dolci, con cui Pamela Genini era al telefono prima di essere uccisa, è accusato di aver profanato la tomba della donna.
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Nel caso in cui venisse confermata la responsabilità di Dolci, quale autore effettivo della profanazione della bara di Pamela Genini, che cosa rischierebbe l’uomo? Che cosa prevede la legge in questi casi? - Facebook facebook
Pamela Genini e la tomba profanata, le parole della madre a Francesco Dolci: Se sai qualcosa dacci una manoAppello della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci dopo che la tomba della figlia, uccisa da Gianluca Soncin a ottobre, è stata profanata. virgilio.it
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