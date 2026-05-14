Pamela Genini e la tomba profanata le parole della madre a Francesco Dolci | Se sai qualcosa dacci una mano

La madre di Pamela Genini ha rivolto un appello a Francesco Dolci dopo che la tomba della figlia è stata trovata profanata. La donna ha chiesto a Dolci, coinvolto nelle indagini, di fornire eventuali informazioni utili, dicendo: “Se sai qualcosa dacci una mano”. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. La famiglia di Pamela si è detta sconvolta dall’accaduto e spera in risposte chiare.

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