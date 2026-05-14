Pamela Genini e la tomba profanata le parole della madre a Francesco Dolci | Se sai qualcosa dacci una mano

Da virgilio.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre di Pamela Genini ha rivolto un appello a Francesco Dolci dopo che la tomba della figlia è stata trovata profanata. La donna ha chiesto a Dolci, coinvolto nelle indagini, di fornire eventuali informazioni utili, dicendo: “Se sai qualcosa dacci una mano”. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. La famiglia di Pamela si è detta sconvolta dall’accaduto e spera in risposte chiare.

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La madre di Pamela Genini ha lanciato un appello a Francesco Dolci per avere informazioni sulla tomba della figlia profanata. L’uomo, che sostiene di essere l’ex fidanzato della ventinovenne uccisa il 14 ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin a Milano, è indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell’inchiesta relativa al furto della testa dal cimitero di Strozza. L'appello della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci La perquisizione in casa di Francesco Dolci Chi è Francesco Dolci L’appello della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci La trasmissione Chi l’ha visto?, nella puntata di mercoledì 13 maggio, ha affrontato l’argomento della profanazione della tomba di Pamela Genini, dando spazio anche a un appello della madre, Una Smirnova, rivolto a Francesco Dolci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Temi più discussi: Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato Dolci indagato per profanazione di cadavere - 06/05/2026; Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furto; Pamela Genini, trovata una spada a casa di Francesco Dolci: Mai vista quell'arma, cercano di incastrarmi; Francesco Dolci, con cui Pamela Genini era al telefono prima di essere uccisa, è accusato di aver profanato la tomba della donna.

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