Tomb Raider | Legacy of Atlantis si mostra allo State of Play

Tomb Raider: Legacy of Atlantis uscirà il 12 febbraio 2027. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch 2. È stato annunciato allo State of Play da Amazon Game Studios, Crystal Dynamics e Flying Wild Hog. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente durante l’evento.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha finalmente una data di uscita ufficiale. Il nuovo capitolo firmato Amazon Game Studios, Crystal Dynamics e Flying Wild Hog arriverà il 12 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC tramite Steam e Nintendo Switch 2. L’annuncio è arrivato durante lo State of Play, dove il gioco si è mostrato con un nuovo trailer gameplay pensato per presentare meglio questa reinterpretazione moderna del primo storico Tomb Raider del 1996. Il progetto non viene presentato come una semplice rimasterizzazione, ma come una vera ricostruzione dell’avventura originale. Tomb Raider: Legacy of Atlantis mantiene la base... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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