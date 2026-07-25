Tisg smentisce la vendita | Niente accordi vincolanti né trattative in esclusiva
Tisg ha dichiarato di non essere in trattative in corso per la vendita del cantiere di Spezia. L’azienda ha precisato che non ci sono accordi vincolanti né trattative in esclusiva relative a una possibile cessione. Non ci sono state conferme ufficiali di trattative o negoziati tra le parti interessate. La società ha inoltre ribadito che non sono in corso incontri formali o avanzati per questa operazione. La comunicazione è arrivata dopo settimane di voci e indiscrezioni sul possibile passaggio di proprietà.
Ancora nessuna trattativa per la vendita del cantiere spezzino di ‘ The Italian Sea Group ’. Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni emerse dai confronti con i sindacati, il gruppo della nautica di lusso conferma alcuni contatti con potenziali investitori per valorizzare l’asset di La Spezia ma sottolinea che, al momento, non esistono accordi vincolanti né trattative in esclusiva. La precisazione di Tisg arriva dopo le insistenti voci su un possibile interesse per il sito produttivo spezzino da parte di Azimut Benetti: suggestione riportata da Repubblica attraverso le parole della presidente Giovanna Vitelli. Azimut Benetti, colosso... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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