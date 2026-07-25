Tisg smentisce la vendita | Niente accordi vincolanti né trattative in esclusiva

Notizia in breve

Tisg ha dichiarato di non essere in trattative in corso per la vendita del cantiere di Spezia. L’azienda ha precisato che non ci sono accordi vincolanti né trattative in esclusiva relative a una possibile cessione. Non ci sono state conferme ufficiali di trattative o negoziati tra le parti interessate. La società ha inoltre ribadito che non sono in corso incontri formali o avanzati per questa operazione. La comunicazione è arrivata dopo settimane di voci e indiscrezioni sul possibile passaggio di proprietà.