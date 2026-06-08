Ars et Labor niente Malta | la società biancazzurra smentisce le indiscrezioni sulla vendita

Notizia in breve

L'Ars et Labor ha smentito le voci di una vendita a Malta, rassicurando sulla propria continuità. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni su un possibile acquisto da parte dell'imprenditore Joseph Portelli. La società biancazzurra ha precisato che non ci sono trattative in corso con Malta e che la proprietà rimane invariata. Le notizie su interessamenti provenienti da Stati Uniti e Argentina sono state confermate come infondate.