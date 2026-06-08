Ars et Labor niente Malta | la società biancazzurra smentisce le indiscrezioni sulla vendita
L'Ars et Labor ha smentito le voci di una vendita a Malta, rassicurando sulla propria continuità. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni su un possibile acquisto da parte dell'imprenditore Joseph Portelli. La società biancazzurra ha precisato che non ci sono trattative in corso con Malta e che la proprietà rimane invariata. Le notizie su interessamenti provenienti da Stati Uniti e Argentina sono state confermate come infondate.
Dagli Stati Uniti di Tacopina all’Argentina di Molinari. E ora Malta? No. O, almeno, questo è quello che assicura la stessa società biancazzurra, dopo che negli ultimi giorni in città sono circolate voci sul possibile acquisto dell’Ars et Labor da parte dell’imprenditore Joseph Portelli. A. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Il direttore generale Pradines ha escluso che la proprietà argentina stia pensando di cedere l’Ars et Labor, nonostante le indiscrezioni circolate. Una voce da Malta, Portelli acquista: ma la Spal smentisceIl direttore generale ha affermato che la proprietà argentina non sta considerando la cessione dell’Ars et Labor, nonostante le voci circolate.
Leggi anche: Ars et Labor, in caso di finale playoff al Mazza non ci sarà il pubblico: la società fa ricorso
Temi più discussi: Nuova Spal, vecchie delusioni: resta in Eccellenza; Dilettanti – Il punto sui ripescaggi; Eccellenza, Play Off. Ars et Labor, settore ospiti del Fadini sold out; Spal, niente calcoli: vale la finale. Forza e carattere per la rimonta.
Il nuovo corso della Ars et Labor si chiude con una sconfitta in semifinale facebook
L’Ars et Labor inizierà il campionato 2026-2027 con due giornate a porte chiusePiove sul bagnato per l’Ars et Labor: nel giorno del confronto pubblico coi tifosi, che non è andato granché bene, la società ha ricevuto notizia del respingimento del ricorso presentato contro la ... lospallino.com
Spal, niente calcoli: vale la finale. Forza e carattere per la rimontaDopo lo scippo dell’andata, a Giulianova con la Santegidiese serve vincere con almeno due gol di scarto ... msn.com