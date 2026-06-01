Colombo Patto per il Nord | Niente accordi di palazzo i nostri voti non sono in vendita

Giovanni Colombo del Patto per il Nord afferma che i suoi voti non sono in vendita e respinge accordi di palazzo. Dopo il primo turno, ha sottolineato che il suo progetto civico e politico rimane centrale nella sfida tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli al ballottaggio.

Alla luce dei risultati del primo turno, che hanno delineato la sfida al ballottaggio tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli, Giovanni Colombo (Patto per il Nord) chiarisce la propria posizione, rivendicando la centralità del suo progetto civico e politico per il futuro di Lecco."Il responso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Elezioni, Patto per il Nord ha deciso: Giovanni Colombo candidato sindaco. Con lui BodegaIl Patto per il Nord ha annunciato Giovanni Colombo come candidato sindaco, confermando anche la candidatura di Bodega.

Temi più discussi: Elezioni a Lecco, Colombo: Il voto si è trasformato in un referendum su Gattinoni; Colombo presenta reclamo: Voti per la nostra lista non registrati; Elezioni comunali 2026, ballottaggio a Lecco: Boscagli in vantaggio su Gattinoni. Fumagalli vicino al 5%; Elezioni comunali 2026: mercoledì il confronto fra Boscagli e Gattinoni.

Ballottaggio a Lecco. Giovanni Colombo non si schiera: Nessun accordo con le due coalizioniNessun sostegno a uno dei due candidati sindaco in corsa per il Comune di Lecco: la posizione di Giovanni Colombo in vista del voto del 7 e 8 giugno. lecconotizie.com

Colombo presenta reclamo: Voti per la nostra lista non registratiIl voto è finito, i numeri sono ufficiali, il ballottaggio è fissato. Eppure qualcosa non torna, almeno secondo Giovanni Colombo. Il candidato sindaco del Patto per il Nord, che alle elezioni comunali ... leccotoday.it

Perché lasciare il cattolicesimo reddit