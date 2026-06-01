Colombo Patto per il Nord | Niente accordi di palazzo i nostri voti non sono in vendita

Da leccotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Colombo del Patto per il Nord afferma che i suoi voti non sono in vendita e respinge accordi di palazzo. Dopo il primo turno, ha sottolineato che il suo progetto civico e politico rimane centrale nella sfida tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli al ballottaggio.

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Alla luce dei risultati del primo turno, che hanno delineato la sfida al ballottaggio tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli, Giovanni Colombo (Patto per il Nord) chiarisce la propria posizione, rivendicando la centralità del suo progetto civico e politico per il futuro di Lecco."Il responso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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