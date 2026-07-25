Tisg il cantiere in vendita Tre big interessati agli spazi situati nel cuore del Miglio Blu
Il cantiere nel cuore del Miglio Blu è in vendita. La società interessata al piano di risanamento ha confermato di aver avviato contatti per la vendita, ma senza aver firmato accordi o trattative in esclusiva. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa azienda, che ha precisato di non aver ancora concluso alcun accordo. Tre grandi aziende sono interessate agli spazi del cantiere.
La conferma, dopo le voci dei giorni scorsi, è arrivata proprio dal diretto interessato. The Italian Sea Group, interessata dal piano di risanamento aziendale, ha confermato con una nota l’avvio di contatti per la vendita del cantiere della Spezia, pur specificando di non aver firmato alcun accordo nè di aver avviato trattative in esclusiva. "Nell’ambito delle iniziative previste dal piano di risanamento, sta valutando la valorizzazione del cantiere di La Spezia. Sono in corso, con il supporto del financial advisor Meti Corporate Finance, interlocuzioni con possibili soggetti interessati. Al momento non è stato sottoscritto alcun accordo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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