tisg il cantiere in vendita tre big interessati agli spazi situati nel cuore del miglio blu

Notizia in breve

Il cantiere nel cuore del Miglio Blu è in vendita. La società interessata al piano di risanamento ha confermato di aver avviato contatti per la vendita, ma senza aver firmato accordi o trattative in esclusiva. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa azienda, che ha precisato di non aver ancora concluso alcun accordo. Tre grandi aziende sono interessate agli spazi del cantiere.