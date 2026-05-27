Crisi del cantiere Tisg i dipendenti alla finestra Stipendi ancora sicuri
I 500 dipendenti di The Italian Sea Group si sono riuniti con le sigle sindacali per ricevere aggiornamenti sulla crisi del cantiere e sul risanamento aziendale. Stanno aspettando di capire come evolveranno le prossime mosse. I lavoratori sono ancora certi che gli stipendi siano garantiti, ma restano in attesa di ulteriori dettagli ufficiali. La situazione resta incerta mentre si attendono sviluppi sulla crisi finanziaria dell’azienda.
Marina di Carrara, 27 maggio 2027 – Stanno alla finestra per capire l’evolversi degli eventi. I 500 dipendenti di The italian sea group ieri mattina si sono incontrati con le sigle sindacali per essere informati sugli ultimi procedimenti relativi alla crisi e al risanamento aziendale. Si sono resi conto di esser di fronte a un bivio: da una parte la continuità aziendale secondo le mire del presidente Giovanni Costantino, dall’altra il passaggio a una nuova società nel caso il piano di recupero messo in atto dall’azienda non riuscisse a essere portato a termine. Pertanto l’azienda conta di recuperare 176milioni dalla rinegoziazione del credito con gli armatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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