crisi del cantiere tisg i dipendenti alla finestra stipendi ancora sicuri

Notizia in breve

I 500 dipendenti di The Italian Sea Group si sono riuniti con le sigle sindacali per ricevere aggiornamenti sulla crisi del cantiere e sul risanamento aziendale. Stanno aspettando di capire come evolveranno le prossime mosse. I lavoratori sono ancora certi che gli stipendi siano garantiti, ma restano in attesa di ulteriori dettagli ufficiali. La situazione resta incerta mentre si attendono sviluppi sulla crisi finanziaria dell’azienda.