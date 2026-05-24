? Punti chiave Come potrà la vendita del cantiere Perini coprire il debito?. Quali margini di manovra restano con le 17 commesse in corso?. Perché il sindacato dubita della capacità di risanamento della proprietà?. Cosa accadrà ai posti di lavoro se le trattative con gli armatori falliranno?.? In Breve Rinegoziazione 17 commesse per recuperare tra 170 e 180 milioni di euro.. Umberto Faita della Fiom chiede intervento urgente al Comune di Carrara.. Piano di risanamento basato sulla vendita dell'ex cantiere Perini di La Spezia.. Erosione del capitale aziendale iniziata nel mese di febbraio scorso.. La crisi della Tisg si è aggravata oggi a Carrara con la conferma di un debito superiore ai 400 milioni di euro e l’annuncio della vendita dell’ex cantiere Perini di La Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tisg: debito oltre 400 milioni e vendita del cantiere Perini

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