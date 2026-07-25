Tiro con l’arco | l’Italia saluta gli Europei Giovanili con l’argento di Fabrizio Aloisi

L’Italia si congeda dagli Europei Giovanili di tiro con l’arco a Roma con un argento conquistato da Fabrizio Aloisi. Dopo le sei medaglie ottenute nelle competizioni a squadre, la squadra italiana termina la rassegna con sette medaglie totali. La manifestazione si è conclusa con questa performance, che ha portato a casa un nuovo podio per gli atleti italiani.

Dopo le sei medaglie di ieri nelle gare a squadre, l’Italia del tiro con l’arco saluta gli Europei Giovanili 2026 di Roma con un’ulteriore podio chiudendo così con sette allori la propria avventura capitolina continentale. A prendersi la medaglia d’argento nel torneo individuale maschile juniores di compound è stato Fabrizio Aloisi: l’azzurro finalissima del tabellone riservato agli Under 21 ha ceduto per pochissimo al forte tedesco Noah Nuber (già titolare della Germania in Coppa del Mondo a livello seniores, ndr), capace di vincere 142-141 al termine di un confronto serratissimo che ha visto il teutonico piazzare il sorpasso decisivo nel finale, dopo che un ottimo Aloisi aveva provato a metterlo alla corda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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